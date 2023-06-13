喜憨兒基金會為了協助照顧憨兒的家人，辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務」（家照服務），經常舉辦瑜珈、按摩、油畫、手工藝等紓壓與休閒課程，提供臨托服務，讓照顧者能夠獲得喘息，也希望透過活動參與，增加照顧者交流機會，成為彼此扶助、傾訴的出口。

照顧者美芳參加支持團體初期，形容自己像在濃霧森林裡，說完自己的想望後馬上否定自己，上一刻還很開心的分享，下一刻又覺得自己怎麼可以這麼開心，家人還在醫院呢，到了支持團體後期，美芳對於自己內在的想望及困住自己的原因終於看清，因著團體成員的接納且理解，回到自己真實的渴望。

美芳說：「人有的時候就是太想控制，我也負擔太多了，相信一切都有最好的安排，我要好好出去走走。」於是在安排好一切之後，暫時放下十多年的照顧責任，奔赴夢想的花蓮之旅。

智能障礙重度的小祥今年滿20歲了，媽媽特別在他生日這天為他舉辦慶生會，與社工老師為小祥準備他最愛的草莓蛋糕，吃著蛋糕小祥臉上露出幸福笑容，為小祥過完生日後，社工老師把第二個生日蛋糕端出來，幫只差幾天生日的小祥媽媽，過一次專屬她自己的生日。

媽媽看見生日蛋糕閃著淚光說：「這輩子從來沒有人幫我慶生過啊」！吹熄蠟燭之前，請媽媽許下願望，媽媽將最珍貴的生日願望，留給最牽掛的孩子：「我希望小祥能平安健康，好好長大…」。

喜憨兒基金會表示，在家庭照顧者的生命歷程中，大多以被照顧者的需求優先，忽略自己的需要，透過家照服務的支持，在陪伴和傾聽中讓照顧者重拾生命決定權，肯定自己的價值、正視自己的需求，基金會將協助把困挫轉化成力量，讓勇敢與脆弱和平共處，陪伴家庭照顧者不再懼怕未知的遠方。