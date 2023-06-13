南韓超人氣女團BLACKPINK成員Jennie近期深陷諸多風波之中，不僅日前在墨爾本開巡迴演唱會時，中途唱到一半便突然離場，引發網友討論，新劇《The Idol》(偶像漩渦)也因為其中的劇情，引發粉絲抨擊。近日，該劇的新片段釋出，Jennie再因其中與「性」相關的台詞而惹議。

近期，《The Idol》開播後，其中因不少「18禁畫面」而在網路上掀起兩極討論聲浪，更因Jennie在其中嗨跳「大尺度3P舞蹈」，且因她本人在清楚將擔任的角色後，接下該部戲劇的出演邀約，而在網路上引發抨擊浪潮，還有網友指出：「她對這部作品的選擇真的讓人失望。」

此外，《The Idol》於近日釋出第二集的畫面，誰料在其中的片段中可見到Jennie飾演的角色與威肯（The Weeknd）所飾演的「泰德羅」竟出現一段關於「性」的露骨台詞，畫面中可見到Jennie坐在桌子上，詢問威肯：「所以，她做愛比我厲害嗎？」對方馬上握住她的手回答道「寶貝，沒有人的技術比妳更厲害。」而這段對於「性愛問題」的對話台詞，也在各大社群上掀起討論，而除了劇中的台詞外，Jennie在劇中的表現也被部分韓媒點名指出她在演技方面還有待加強。

I definitely didn't expect to see Jennie playing a villain in the show. But I love it.#TheIdol #TheIdolHBO pic.twitter.com/GDMj3oGuHb — Kevin Tarazi. (@KevinTarazi) June 12, 2023

事實上，除了《The Idol》的爭議外，Jennie 11日在墨爾本世界巡演時，身體不堪負荷提早下台，而公司YG娛樂發出聲明指出Jennie是因突發健康問題而無法演出後，令粉絲們相當擔憂，也在社群上留言希望公司能好好重視旗下藝人的身體。對此，Jennie今(13日)稍早，在個人IG上以限時動態的方式發聲，用英文寫下：「很抱歉我沒能完成星期天的演唱會，我會在每個瞬間，都盡最大的努力去達成最好的表現；你們的理解和支持對我來說就是全世界，謝謝每位來看墨爾本演唱會的各位，我愛你們。」向喜愛她的粉絲們致歉。