端午節前夕送愛心，本名廖榮吉的83歲「刈包吉」做善事逾30年，往年也會辦桌宴請寒士，今年預計於6月18日上午11時在龍山寺公園3號出口發放2000顆肉粽、 1000個便當，刈包吉表示，由自己起頭盼善心人士可以加入善舉，做長久還是需要別人支持。

「有賺錢分人吃，做善事量力而為」刈包吉從 1987年開始，就會拿著攢來的積蓄宴請街友，2020年因經費考量舉辦末代寒士宴，但後續仍持續發物資做愛心。

刈包吉表示，6月18日上午11時會在龍山寺公園3號出口，發放2000個肉粽、1000個便當，以前辦桌每次都要花費幾百萬，改發肉粽等物資約需50萬，還是有在考量經費，做愛心量力而為。

刈包吉也說，除了自己做善事，其他善心人士也有贊助一半經費，但絕對要有人帶頭做才可拋磚引玉，他也表示，雖然發放時也會遇到插隊或重複來領狀況，但他們還是以發完為止，畢竟沒有多餘人力來維持秩序。

刈包吉最後分享，他做善事不求回報，也不會想那麼多，就是靠自己的能力去努力，除了端午這一波，今年11月、12月還預計在龍山寺再發5000個便當，他也表示，盼善心人士可以加入善舉，想做長久還是需要別人支持。