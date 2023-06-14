施孝榮將於9月舉辦「俠骨柔情」演唱會。（寬宏藝術提供）

施孝榮將於9月舉辦「俠骨柔情」演唱會。（寬宏藝術提供）

施孝榮今（14）日宣布將於9月16日（六） Legacy Taipei開唱，是他相隔四年後再次展開個人專場演唱會。64歲的施孝榮難掩興奮表示，在出道42年後，環顧四周，驚覺原來擁有的健康，美好的嗓音，是如此難能可貴，實在需要心存感激，更要好好珍惜！

施孝榮唱紅〈歸人沙城〉、〈俠客〉、〈易水寒〉等歌曲，他表示這次想改變硬漢形象展現柔情那一面，最大原因是他的夫人，前陣子全家人甫經歷了確診，他的太太很快康復，擔起照顧全家的重責大任，不只細心照料他，還有年邁的母親，因此想著康復之後，一定要把身體調整到最好的狀態。

而個人演唱會日期也是特別選在太太生日前夕，藉此機會好好表達愛意與謝意，同時也將歌聲獻給所有粉絲及好朋友們。施孝榮也提到，在這次演唱會上，更將首度演唱新歌，這一首是特別獻給太太，用心譜曲譜詞，毫無保留的表達對她的愛，專屬她的愛的情歌。

施孝榮害羞地說：「太太也有送我東西，這次的演唱會主視覺，就是太太親手用我的演出照片當範本所畫出的作品，我非常喜歡也非常感動，立刻就定案用這幅畫作為本次演唱會的主視覺，太太覺得還是要用正常的照片使用，但我就覺得很好看阿，因為，情人眼裡什麼東西都是最漂亮美好的～」。兩人低調放閃，鶼鰈情深。施孝榮「俠骨柔情」演唱會，門票開賣於6月16日（五）中午12點在寬宏售票系統及全台OK和萊爾富便利商店。