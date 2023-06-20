南韓知名歌手G-Dragon（GD）權志龍是男團BIGBANG隊長，不僅外貌英俊帥氣，舞台實力也備受肯定。近期美國樂壇巨星火星人布魯諾（Bruno Mars）在韓舉辦演唱會，不少明星藝人也紛紛被目擊現身在演唱會當中。其中，有網友曬出G-Dragon在現場被捕捉的畫面，竟被稱「髮際線退潮」，在社群上引發討論。

著名歌手火星人布魯諾在韓舉辦的演唱會現場中，舉凡宋慧喬、G-Dragon、李洙赫、朴敘俊、韓男團SEVENTEEN的成員WOOZI、HOSHI、珉奎、THE8等明星藝人都紛紛前往欣賞，而現場粉絲們也驚喜萬分，拍了不少現場照並放在社群上與網友們分享。

G-Dragon的相關照片在社群上流傳後，卻在陸網上引發討論，從畫面中可見到，他身穿雙色毛衣，臉上戴有外框色彩亮麗的眼鏡，伴隨著音樂聲浪以及片片撒落的亮片、彩紙，享受著這場演唱會。對此，有眼尖的網友指出G-Dragon額頭兩側的髮際線看似「後退嚴重」，露出飽滿的額頭，而話題「GD髮際線退潮」更是衝上微博熱搜榜單上，掀起一陣熱議。

對此討論，在社群上引發兩極輿論聲浪，不少人留言：「脫髮看起來很嚴重」、「他的狀態感覺像是放飛自我了。」此外，也有粉絲幫G-Dragon緩頰，指出：「他這狀態本來就是天生的」、「他這樣額頭飽滿也很好看。」另外，由於G-Dragon日前接受雜誌採訪時，才透露：「很久沒有以歌手G-Dragon的身份活動，正在以有趣和激動的心情製作（新專輯），而我自己也十分期待。」讓不少粉絲粉絲高呼：「趕快回歸吧！」希望能早日一睹G-Dragon的歌手魅力。