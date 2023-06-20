秀傳醫療體系總裁黃明和（右2）擔任前山基金會首屆董事長，竹山紫南宮主委莊秋安（右1）任董事等人支持。（竹山秀傳提供／楊靜茹南投傳真）

前山基金會捐贈攜帶式加壓艙、高壓製氧機及自動甦醒器等設施，盼拋磚引玉提升高山醫療。（竹山秀傳提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山秀傳醫院除致力醫療服務，近年投入長照、失智、遠距關懷據點，迎接創立50周年更成立南投縣私立前山社會福利慈善事業基金會，秀傳總裁黃明和擔任首屆董事長，20日舉行揭牌儀式，並捐贈攜帶式加壓艙（PAC）、高壓製氧機及自動甦醒器等緊急醫療設施，盼拋磚引玉提升高山醫療、緊急救護品質。

秀傳醫療體系總裁黃明和擔任前山社會福利慈善事業基金會首屆董事長，邀長期投入社會公益的士紳擔任首屆董事，包括竹山紫南宮主委莊秋安、杉林溪森林遊樂區董事長劉瑞都、寶藝村董事長林志穎、德倫興業董事長蔣江彬、長順茶業董事長楊國珍、信義鄉農會常務監事黃志輝等，20日在竹山秀傳醫院舉行揭牌儀式。

有鑒於高山醫療需求，前山社會福利慈善事業基金會捐贈攜帶式加壓艙（PAC）、高壓製氧機及自動甦醒器等緊急醫療設施，分別由玉山國家公園管理處、南投縣消防局代表接受，南投縣長許淑華、竹山鎮長陳東睦等人與會。

許淑華表示，防疫期間竹山秀傳醫院配合防疫，守護民眾健康外，這次成立前山社會福利慈善事業基金會，向鄉親宣告，秀傳除了醫療服務，未來對社區關懷、偏遠地區救助，都將提供更多的服務面向，例如捐贈攜帶式加壓艙，高壓製氧機等救護設備，都是加強救護工作，她代鄉親向秀傳醫療體系表達感謝。

黃明和認為，秀傳醫療體系迎接創立50周年，在竹山秀傳成立前山社福基金會，這是一個新里程，未來秀傳不僅守護南投鄉親的健康，未來鄉親若碰上急難、或需要救助，或是年紀稍長需要社區照護，基金會將全力協助，基金會除了董事們支持，也將徵求6千名愛心志工，歡迎有志一同一起推動社會福利。