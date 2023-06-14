近日基隆市民活動中心整建工程屋頂突然崩塌，造成1工人受傷。（翻攝照片／徐佑昇基隆傳真）

內政部長林右昌擔任基隆市長時多項建設包含田徑場、轉運站、基隆塔、寵物銀行等，均有延誤、瑕疵等情形，並在基隆市議會被多位議員質詢。對此表態參選立委的民眾黨前秘書長謝立功於臉書表示，身為調查局出身的他，對於基隆市民生活有關的重大公共建設，竟「剛好」都有問題感到不可思議。若他擔任立委，會作為謝國樑市府與市民的後盾，不接受關說，徹底把這些建設問題都釐清，挖出基隆「大秘寶」。

謝立功於臉書表示，近日基隆市民活動中心在整建施工時，拆除屋頂工程進行到一半突然塌陷，幸好工人及時反應跳下，僅受到輕傷，否則後果不堪設想。

謝質疑，從該工安事故讓他看到的卻是更多的不單純，為何基隆過去在林右昌擔任時期的多項重大建設，包含基隆塔、文化中心、田徑場、轉運站、寵物銀行、還有這次的活動中心等，無一不是工程有瑕疵、進度嚴重拖延、或是包商糾紛不斷？這些身為現在內政部長的林右昌是否該講清楚說明白？

而進度拖延、瑕疵，不僅造成市民無法盡快使用，這些浪費掉的時間也造成公帑的嚴重浪費，浪費市民納稅錢。而謝也懷疑其中是否有「人謀不臧」的問題，新竹有棒球場這個「大秘寶」，難道基隆也「不落人後」？

謝最後強調，他是調查局科班出身，對於如何挖出各種弊案相當熟悉，並向市民保證，只要當選立委，一定會作為謝市府最堅強的後盾，全面檢視這些充滿疑雲的「大秘寶」工程，絕不接受任何關說，該查就查、該辦就辦。除了讓「基隆大秘寶」無所遁形外，也讓市民能夠盡早有安全又便利的公共設施可以使用，不要再浪費市民寶貴的稅金。