傳奇漫畫家約翰羅米塔（John Romita Sr.）今(14日)驚傳逝世，享壽93歲。其子小約翰羅米塔 (John Romita Jr.)稍早在推特上證實這起噩耗。約翰羅米塔是漫威歷史相當重要的漫畫家之一，並以其《超凡蜘蛛俠》的作品聞名。而此則噩耗傳出後，也讓許多粉絲相當不捨。
綜合《BBC》、《CNN》等多家外媒報導，小約翰羅米塔今日在推特上發文寫下：「我的父親在睡夢中安詳離世，他是藝術界的傳奇人物，我很榮幸能追隨他的腳步。」證實了父親約翰羅米塔離世，享壽93歲。此外，漫威娛樂官方推特也在稍早前發文，「約翰羅米塔是漫威宇宙的支柱，他的才華定義了漫威幾十年來最著名的故事和角色。」哀弔這位藝術巨擘的逝世。
約翰羅米塔從事漫畫工作後，曾為Marvel(漫威)、DC - Timely Comics、National Comics (國家漫畫出版社，現代DC漫畫的前身)等多間漫畫公司工作，而他的一生，也致力於多部超級英雄的改寫以及創造，他曾在採訪中指出：「一個作家及藝術家可以創造出一些東西，而我會讓它們變得更好。」
曾任漫威藝術總監的約翰羅米塔，除了復甦《美國隊長》，捧紅《超凡蜘蛛俠》以及創造出其內包含女主角瑪麗珍、反派制裁者(Punisher)等多位知名角色外，他同時也為漫威系列電影，如星際異攻隊系列作品的改編貢獻心力。因而他逝世的消息傳出後，也讓不少電影製作人深感痛心。
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