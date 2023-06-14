傳奇漫畫家約翰羅米塔（John Romita Sr.）今(14日)驚傳逝世，享壽93歲。其子小約翰羅米塔 (John Romita Jr.)稍早在推特上證實這起噩耗。約翰羅米塔是漫威歷史相當重要的漫畫家之一，並以其《超凡蜘蛛俠》的作品聞名。而此則噩耗傳出後，也讓許多粉絲相當不捨。

綜合《BBC》、《CNN》等多家外媒報導，小約翰羅米塔今日在推特上發文寫下：「我的父親在睡夢中安詳離世，他是藝術界的傳奇人物，我很榮幸能追隨他的腳步。」證實了父親約翰羅米塔離世，享壽93歲。此外，漫威娛樂官方推特也在稍早前發文，「約翰羅米塔是漫威宇宙的支柱，他的才華定義了漫威幾十年來最著名的故事和角色。」哀弔這位藝術巨擘的逝世。

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX — John Romita JR (@JrRomita) June 14, 2023

John Romita Sr. was a pillar of the Marvel Universe, and his talent defined decades of Marvel's most well-known stories and characters. The Marvel family has lost one of its legends, and we mourn the loss of a creative giant. Our hearts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/Wj0I7TPuNs — Marvel Entertainment (@Marvel) June 14, 2023

約翰羅米塔從事漫畫工作後，曾為Marvel(漫威)、DC - Timely Comics、National Comics (國家漫畫出版社，現代DC漫畫的前身)等多間漫畫公司工作，而他的一生，也致力於多部超級英雄的改寫以及創造，他曾在採訪中指出：「一個作家及藝術家可以創造出一些東西，而我會讓它們變得更好。」

曾任漫威藝術總監的約翰羅米塔，除了復甦《美國隊長》，捧紅《超凡蜘蛛俠》以及創造出其內包含女主角瑪麗珍、反派制裁者(Punisher)等多位知名角色外，他同時也為漫威系列電影，如星際異攻隊系列作品的改編貢獻心力。因而他逝世的消息傳出後，也讓不少電影製作人深感痛心。