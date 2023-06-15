Story at @TheAthletic: Bradley Beal, Wizards expected to work together on a trade should team officials elect to reset roster – with the Eastern Conference champion Miami Heat set to emerge as a prominent potential suitor: https://t.co/TusCHSm6P3 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 14, 2023

前快艇總經理溫格（Michael Winger）正式接任巫師總裁，期待拉拔這支近年積弱不振的球隊，但巫師邁向未來的步伐可能不包含3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal），據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巫師球團已和畢爾達成共識，如果球隊決定重建，球隊將為畢爾找尋新東家，熱火和公鹿成為追求畢爾的強力競爭者。

畢爾近兩季深受傷病所苦，場均得分大幅下滑，不過曾經拿下得分王的身手，依舊吸引多支球隊詢價，考慮到球隊建隊方向，畢爾將面臨留隊或是尋找其他奪冠機會的重大決定，影響他抉擇的可能是波爾金吉斯（Kristaps Porzingis）和庫茲馬（Kyle Kuzma）的去留，明年賽季他們都有球員選擇權，可以跳出合約成為自由球員，2人離隊將造成巫師戰力大量流失。

去年賽季畢爾和巫師簽下價值2.51億美元、為期5年的超級合約，並且是聯盟中唯一擁有禁止交易條款的球員，也代表若巫師將畢爾送走，他可以自由選擇下家，只是畢爾超過5000萬美元的均薪非常難匹配，如果熱火想得到他，勢必得將希洛（Tyler Herro）、鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）等主力打包以平衡薪資。

巫師過去在選秀會陸續選進沃爾（John Wall）及畢爾，組成火力十足的後場雙槍，幫助巫師多次打入季後賽，隨後沃爾因為阿基里斯腱斷裂，最後遭球隊放棄將他交易，但畢爾扛下球隊進攻主軸後，巫師無法複製過去幾年的成功，近5個賽季有4季錯過季後賽，在新政權的接掌後，巫師按下重建按鈕或許是最好的選擇。