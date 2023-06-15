天后蔡依林（Jolin）從今年初結束巡迴演唱會後，就未再推出新作品，日前出席活動時也透露，新專輯還在製作中，而她昨（23）日趁著休假與家人出國旅遊，她們到了越南峴港，蔡依林還換上當地的傳統服飾奧黛旗袍，優美的身材曲線令粉絲超瘋狂。

蔡依林的海外巡演即將起跑，新專輯也在趕工中，下月她預計到澳門參加頒獎典禮，行程相當忙碌，近來趁著開工前與家人出遊，她也與姐姐換上越南當地服飾，大秀絕美的身材曲線。此外，Jolin的姊姊蔡旻紋也在社群發文，曬出在越南的旅遊美照，打趣：「落選的Miss Saigon 還是去吃海鮮大餐比較實在。」開心拿著海鮮拍照。而蔡依林除了在自己社群PO旗袍美照外，能見到她在當地直接放送赤裸美背，使她白皙無瑕肌膚一覽無遺。

先前蔡依林才受邀登上日本Youtube節目「THE FIRST TAKE」，演唱第30屆金曲獎年度歌曲獎的《Womxnly玫瑰少年》。由於「THE FIRST TAKE」意指只給一次演唱機會，必須一鏡到底，完全沒有NG的空間，Jolin坦承站進全白的錄音間時很緊張，「可能是因為自己在一個密閉的空間，很少會被這麼多台攝影機看著。因為平時在錄音的時候，我通常都是會有很多很奇怪的姿勢，燈光也是偏暗，所以是還蠻有趣的經驗。」

除了蔡依林之外，日本歌壇大哥大稻葉浩志、當紅創作歌手優里、時下最夯《鬼滅之刃》歌姬LiSA以及國際巨星艾薇兒(Avril Lavigne)和哈利(Harry Styles)都曾現身節目，創下極高的點擊量。