苗栗縣立委陳超明邀請農委會漁業署官員赴竹南鎮龍鳳漁港等處複勘竹南鎮龍鳳漁港南堤浮動碼頭工程。（謝明俊攝）

苗栗縣立委陳超明邀請農委會漁業署官員赴通霄鎮通霄漁港複勘。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

月前，苗栗縣立委陳超明邀集農委會主委陳吉仲赴竹南鎮龍鳳漁港會勘，爭取在漁港建置魚貨銷售中心等建設，獲得陳吉仲允諾支持縣政府所提出的漁港建設計畫，後續縣政府又盤點各漁港需求，總計提出7項計劃需求，經費合計1010萬元。陳超明日前再邀集漁業署官員赴漁港複勘，確認需求計畫內容後陸續核撥經費施行。

複勘行程中，竹南鎮龍鳳漁港南堤浮動碼頭工程、龍鳳漁港漁具倉庫外觀整修工程皆係爭取設計規劃費用，經費合計170萬元。漁具倉庫外觀整修是為搭配魚貨直銷中心改建進行整體規劃，讓港區意象能更趨一致。而南堤既有浮動碼頭已使用超過20年出現侵蝕損壞情形，大大降低服務品質。陳超明指出，配合龍鳳漁港魚貨直銷中心改建計畫正在進行期末報告修正，該兩項計畫如能一同進行，對於服務漁民、遊客都是大大加分。

另外複勘行程轉往通霄鎮白沙屯漁港及苑裡鎮苑港漁港，兩港都有尚未經主管機關備查的漁港計劃，為使2漁港發展能銜接在地發展，因此，縣政府提報2個漁港規劃案的需求，經費250萬元。

其中，通霄漁港為苗栗最大漁港，雖已有2座整補場，但已不敷漁民需求，因此，縣政府提出東側整補場規劃案，經費需求55萬元。而為了漁民作業需求，縣府也提出白沙屯漁港購置鏟土機計畫、新埔漁港購置曳引機計畫，方便漁民進出漁港，經費需求分別為250萬元、285萬元。已獲漁業署副署長王正芳對七項計畫都表達支持，並承諾會加速核定程序。