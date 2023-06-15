月前，苗栗縣立委陳超明邀集農委會主委陳吉仲赴竹南鎮龍鳳漁港會勘，爭取在漁港建置魚貨銷售中心等建設，獲得陳吉仲允諾支持縣政府所提出的漁港建設計畫，後續縣政府又盤點各漁港需求，總計提出7項計劃需求，經費合計1010萬元。陳超明日前再邀集漁業署官員赴漁港複勘，確認需求計畫內容後陸續核撥經費施行。
複勘行程中，竹南鎮龍鳳漁港南堤浮動碼頭工程、龍鳳漁港漁具倉庫外觀整修工程皆係爭取設計規劃費用，經費合計170萬元。漁具倉庫外觀整修是為搭配魚貨直銷中心改建進行整體規劃，讓港區意象能更趨一致。而南堤既有浮動碼頭已使用超過20年出現侵蝕損壞情形，大大降低服務品質。陳超明指出，配合龍鳳漁港魚貨直銷中心改建計畫正在進行期末報告修正，該兩項計畫如能一同進行，對於服務漁民、遊客都是大大加分。
另外複勘行程轉往通霄鎮白沙屯漁港及苑裡鎮苑港漁港，兩港都有尚未經主管機關備查的漁港計劃，為使2漁港發展能銜接在地發展，因此，縣政府提報2個漁港規劃案的需求，經費250萬元。
其中，通霄漁港為苗栗最大漁港，雖已有2座整補場，但已不敷漁民需求，因此，縣政府提出東側整補場規劃案，經費需求55萬元。而為了漁民作業需求，縣府也提出白沙屯漁港購置鏟土機計畫、新埔漁港購置曳引機計畫，方便漁民進出漁港，經費需求分別為250萬元、285萬元。已獲漁業署副署長王正芳對七項計畫都表達支持，並承諾會加速核定程序。
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