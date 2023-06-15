儒鴻去年3率3升，資產報酬率23.7%，股東權益報酬率29.34%，純益率為17.14%。全年EPS達24.75元。

董事長洪鎮海今表示，目前有幾家新客戶可以期待，爆發力非常強，今年以來布料出貨都有倍數成長，後續合作可望垂直延伸、擴大至成衣代工。新客戶當中，有一家品牌客戶在全球有8000多家店，儒鴻主要供應布料，今年上半年出貨量已經是去年的2倍，全年則可達3倍，明年下半年可望切進成衣代工業務、2025年開始出貨，到2026年希望進入前五大客戶。

不過，董事長洪鎮海今天也意外透露，計劃明年中退休，接班早就安排好了，至於人選，只強調明年儒鴻將改選董事。

據了解洪鎮海早在2015年就啟動接班計畫，下一任董事長人選中，呼聲最高的是儒鴻副董事長王樹文。

儒鴻去年營運的三大重點包括:

(一)產能擴充與營運總部落成：印尼廠第二期將陸續投產、第三期建廠依進度持續規劃。透過專案計劃及工業工程管理提升印尼廠產出效率、建立完善海外生產基地。另一方面，儒鴻運總部亦於去年9月正式啟用，擴大研發與設計規模,加速國內紡織業投資並達到留才、根留台灣之目的。

(二)人才培育：建立各廠策略發展方向,成立專案小組由本國籍同仁擔任負責人執行精實生產，同時培育在地員工及外籍技術員，升任中高階管理職與技術主管。透過優渥薪資福利與升遷機制，維持員工返工率及就業競爭力。

(三)數位化升級：在布料開發上，除導入自動化染整設備提升技術穩定性及再現性，亦導入規劃自動驗布設備與I技術提升準確度。成衣設計將著重數位設計提升效率與精準度，積極與客戶作數位化接軌，並透過數據管理加速開發流程。