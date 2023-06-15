一名年約30至40歲的男子13日下午1時許，扛著單車橫渡花蓮溪出海口遭大浪捲走，經消防、海巡、岸巡出動船艇、空偵機在海面搜找3天，今天下午終於在花蓮溪口1.1浬發現男子遺體，海巡艇打撈返港後，將由海巡隊辦理相驗事宜。

花蓮縣消防局13日下午1時36分許獲報指出，有名男子在吉安鄉阿美族文化村出海口疑似落海溺水，岸巡人員趕抵現場目視未發現人影，除使用望遠鏡搜尋，並派遣船艇、空拍機在海上找尋，消防局則協請直升機空偵，直至14日傍晚6時仍未果。

據在現場捕撈紅頭吻仔魚的陳姓漁民指出，目測男子年齡約30至40歲不等，當時扛著單車欲跨越花蓮溪床（南岸）要到化仁海堤（北岸），雖有大聲喊叫「過不去啦」，但他似乎沒聽到，由於花蓮前幾天下大雨，以致浪況不佳，他就被突如其來的強勁海浪捲走。

陳姓漁民接著說，男子落海後原先還能在距岸際約100多公尺還到人在海面載浮載沉，但過不到30分鐘就不見人影。

搜救人員今天上午持續展開搜索，空偵機終於在下午2時43分許，在花蓮溪口1.1浬發現男子在海面上載浮載沉，不過人已失去生命跡象，經海巡艇打撈返港，後續相驗事宜將移由花蓮海巡隊辦理。