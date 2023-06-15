嘉義市有1932名鄰長，平均年齡66歲，市政府慰勞鄰長推動市政，購買1392輛7段變速腳踏車配送給每名鄰長，今天由市長黃敏惠代表致贈，並感謝鄰長防疫期間協助防疫工作推進到各家戶。

嘉市府民政處表示，這次贈送鄰長的變速腳踏車是「轉拔式7段變速」，米黃色顯得活力、明亮，容易識別，且車子前方特別加裝「警示鈴噹」、「LED燈照明設施」，後方加裝「紅色閃爍警示燈」，也有「置物籃」，鄰長騎用分送宣傳單張或物品實用又安全。

嘉義市長黃敏惠致贈變速腳踏車給西區鄰長代表。（廖素慧攝）

嘉義市有84個里、1392名鄰長，平均年紀66歲左右，最高齡95歲鄰長是東區朝陽里第9鄰蘇讚欽，最年輕23歲鄰長是西區劉厝里第18鄰歐千華。

鄰長們分享服務經驗，東區後湖里第10鄰鄰長鄭淑芬說，當鄰長9年，騎用市府贈送的腳踏車，宣導市政、關懷社區鄰里，感覺滿安全便捷。

光路里第6鄰鄰長林能忠也說，工欲善其事，必先利其器，市府為鄰長購置新背心、配送腳踏車，讓鄰長分發單張、宣導市政更有效率，也深深感受到市府對鄰里的重視。

嘉義市長黃敏惠致贈變速腳踏車給各聯合里的鄰長代表。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，市政推廣及關懷鄰里，鄰長是市府第一線的好幫手，這3年嚴峻的疫情挑戰，感謝鄰里長挨家挨戶關懷社區民眾，協助疫苗接種的申請程序，讓城市群體免疫力能快速建構起來，最近加強預防腸病毒、登革熱，也需要鄰里長大力宣導，讓民眾普遍知道相關措施。