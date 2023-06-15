花蓮玉里鎮日前發生疑私刑暴力案件，3名年輕男子當街下跪，任1男子暴打腳踹。（翻攝畫面／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮治安拉警報！有鎮民12日晚間在鎮上見3名男子跪在街頭，任由一名黑衣男子拳毆腳踢，且一旁還有多人圍觀，擔心「黑幫成員執行任務」破壞地方和諧。經警方偵辦，帶回4名男子到案說明，清查無幫派身分，是因酒後起爭執相約談判解決，全案依妨害秩序送辦。

有民眾今天在臉書社團「我愛玉里」PO文分享兩段疑似私刑暴力的影片，內容為3名年輕男子在玉里地標圓環附近小吃店前下跪，一名黑衣男先打跪在中間白衣男子的頭跟臉，接著再對跪在左邊的男子說「你也有打喔」，隨後朝對方頭、臉揮拳，甚至還用腳猛踹，洩憤完才讓3人起身離開。

由於PO文者在文中指出，動手者自稱幫派成員在執行任務，原想帶老婆小孩吃個飯都不敢進門吃飯了，令不少民眾感到擔憂、害怕。

經玉里警分局調查，全案起因於11日晚間，柯、余、林姓3名男子與不認識的劉姓男子在飲酒場合發生糾紛，劉遭3人聯手毆打全身多處擦挫傷而心有不滿，便約3人12日晚間10時許到玉里圓環附近一家燒烤店談判，柯等3人同意下跪道歉，並讓劉「打回來」。

警方表示，該案發生後雖未接獲民眾報案，但在貼文出來前已接獲情資得知此事，並由玉里派出所、分局偵查隊聯手偵辦，但連繫當事人都不願意出面及提出告訴。由於此事涉及聚眾鬥毆，仍於今天將4人帶回說明，並進一步傳喚圍觀群眾，全案將依刑法第150條妨害秩序函辦。

警方澄清，經清查當事者身分都沒有幫派背景，並非坊間傳聞「黑幫執行任務」；玉里警分局長林俊廷表示，為維護轄內治安環境，警方責無旁貸且絕對依法嚴辦，絕不允許黑幫分子挑戰公權力，呼籲民眾如案件發生時，應循正當管道報警處裡，維護自身權益。