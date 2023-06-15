台南市長黃偉哲今天下午視察崁腳抽水站防汛整備情形。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天下午視察崁腳抽水站防汛整備情形並聽取簡報。(曹婷婷攝)

三爺溪流域過去每逢豪大雨就釀淹水，台南市政府規畫建置崁腳抽水站，中華醫事科大無償捐出200平方公尺校地，台南市長黃偉哲今天視察抽水站防汛運作時說，一方面抗旱、一方面要防汛，但水多了又怕登革熱，因此要同時穩住水情、控制登革熱疫情也不要有任何水患災情發生。

黃偉哲今天也特別感謝中央補助經費及中華醫大捐贈土地，將來淹水機率可望大幅降低。他指出，台南水情目前獲得紓解，水情燈號也從橙燈降為黃燈，但距離「填飽」水庫還差5億噸，面對水情，千萬不能掉以輕心，他說，一方面抗旱、一方面也要防汛，但水多了又怕登革熱，要同時穩住水情、控制登革熱疫情也不要任何水患災情發生。

水利局指出，崁腳抽水站工程採用新建箱涵及抽水站、設置抽水機組等方式，可於汛期提高抽水能量，降低淹水頻率及災害，工程自2021年11月開工，今年6月竣工。

水利局說明，三爺溪主流去年底全部整治完成，而為了改善仁德區長期水患沉痾，崁腳抽水站設置3台豎軸式抽水機、迴轉式撈汙機等設備，每秒可抽取9噸水，如遇強降雨而無法順利將雨水流入三爺溪流域，抽水站即可發揮作用。

中華醫事科大孫逸民校長說，學校因地勢較低，每遇強降雨就面臨排水不易，2018年0823豪雨，更造成校園超過100輛汽車泡在水裡。如今三爺溪治水防洪已發揮效果。

水利局表示，三爺溪主流整治工作，自萬代橋以下至二仁溪匯流口，總經費約43.3億元，已於去年底全數整治完成，經過歷2021年6月梅雨及8月豪雨考驗已初見成效，原本被戲稱「中華醫事水上樂園」的中華醫大校區，並無發生淹水，未來搭配三爺溪重要瓶頸萬代橋改建工程，將進一步改善三爺溪流域排水。