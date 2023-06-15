「太空港：遊戲開始」將於7月1日在大佳河濱公園登場，為台灣首屆以韓國嘻哈音樂為主題的音樂節，先前宣布韓團「2NE1」隊長CL暌違6年來台，將帶來50分鐘的專場級表演，近日活動公開完整嘉賓陣容，再度讓粉絲們又驚又喜。

首先加碼《Show Me The Money》重量級製作人 JUSTHIS，節目中參與演唱歌曲〈VVS〉榮獲2021年韓國嘻哈獎年度嘻哈歌曲，受大眾封為當今韓饒技巧第一人；以及倍受矚目的「Young＆Hot 嘻哈打工仔」SIK-K，經常在其他音樂人作品中能看到其身影，包含饒舌歌手Jay Park ，製作人 GroovyRoom、Woogie等人，伴唱超過80首歌曲。

還有韓國饒舌新星Coogie，由於先前未能參與其廠牌 AOMG 亞洲巡迴演出，這次來台消息一出，引起歌迷們熱烈反應，更創下本活動早鳥票搶售一空的佳績；最後寶藏般兼具實力和外貌的歌手Gemini，曾與Jay Park合作發行單曲〈Trip〉，當時被本人譽為韓國歌壇能夠承繼 Zion.T、DEAN、Crush 等人的黃金人才。主辦單位也透露每位出演嘉賓都將帶來至少30分鐘至50分鐘的精采表演，絕對值回票價。