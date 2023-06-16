理查克萊德門巡迴音樂會將在屏東演藝廳演出。(屏縣府提供)

金氏世界紀錄譽為世界上最成功的鋼琴家—理查克萊德門即將來到屏東！南部唯一演出場次將於8月27日晚間7時30分在屏東演藝廳登場， 6月19日中午12時於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統正式啟售，屏東藝遊卡會員於6月19日至25日，可享優先購票，讓南部樂迷們有機會一飽耳福。

屏東縣政府表示，睽違4年，今夏理查克萊德門即將再度展開巡演，並帶著無數經典名曲造訪台灣，南部獨厚屏東，勢必將成為一場不容錯過的音樂盛宴。

法國鋼琴家理查克萊德門以浪漫而優雅的演奏風格聞名，被公認為世界上最成功的鋼琴家之一，更是許多習琴學子的典範。憑藉《給艾德琳的詩》一曲成名後，他便以獨特音樂風格和流行歌曲的改編而享譽國際，更在全球創下超過一億張的專輯銷量，熱愛演出的他更是曾在250天內舉辦200場音樂會，足見他的音樂魅力。

屏縣府文化處表示，屏東場於6月19日中午12時線上開賣，票價從600元至1600元，屏東藝遊卡會員享早鳥優先購票75折優惠，每卡限購4張。另使用文化幣購票，可享5折優惠，限量30席。

屏東演藝廳