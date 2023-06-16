新北市青年局15日，攜手台北市立大學社會暨公共事務學系辦理成果發表會，由8位研究生針對青年非營利組織逆風劇團的挑戰提出解決對策，同時為該組織提供研究支援。

逆風劇團是新北市府長期支持的青年團隊，主要關注特殊情況下的青年，透過文藝演出和慈善活動為這些年輕人提供多元化、全方位、長期的支持和幫助。本次成果發表會是由新北市青年局與北市大社會暨公共事務學系所合作「公共治理專題研究：非營利組織績效管理實務」的課程成果。

在青年局的媒合下，由系主任李俊達及李天申教授帶領研究生，針對逆風劇團於組織轉型過程中所面臨的問題，提出評估建議。逆風劇團的兩位創辦人陳韋志與邱奕醇也出席發表會表示感謝，與同學討論交流。

李俊達表示，很高興與青年局合辦課程，鼓勵研究生透過訪談與資料分析，來暸解青年非營利組織所遭遇之困境，發揮公共行政領域專業，運用課堂上的知識對問題提出對策，對未來學生求職資歷也有很大的加分。此外，逆風劇團對青年多元化的服務內容也給同學們很深的觸動，讓同學更努力投入這次的研究。

逆風劇團團長成瑋盛表示，逆風劇團持續發展至今，的確也面臨到轉型的問題，像是創辦人身兼多職無法分身、分工不明確等。很高興可以透過這次的合作機會，擴大與大學內專業人士的連結。

青年局長邱兆梅表示，青年就像社會的新細胞，是社會適應世界變動的重要力量。青年局努力媒合跨領域專業，推動新世代青年的流動與合作。逆風劇團是一群有心從事公益活動的青年組織，積極服務特殊情況下的青年並取得令人敬佩的成就。同時，感謝台北市立大學社會暨公共事務學系的師生發揮專業，提出解決組織轉型問題的對策。這次的成果不僅對逆風劇團具有參考價值，也期許學生能將課堂上的知識應用於回饋社會，持續為社會創造價值。