Longest opposite-field home runs this season:



1. Shohei Ohtani, 459 ft, Monday

2. Shohei Ohtani, 453 ft, Yesterday

3. Shohei Ohtani, 443 ft, Today pic.twitter.com/qPkEIomqRN — MLB Metrics (@MLBMetrics) June 16, 2023

日籍球星大谷翔平今（16日）再次開轟，連續2戰都有全壘打表現，本季22轟和阿隆索（Pete Alonso）並列大聯盟全壘打王，大谷在此系列戰有3支超過440英呎反方向全壘打，擊球力量讓人瞪大眼睛。

天使八局上以3比2領先，開路先鋒沃德（Taylor Ward）率先擊出安打，下一棒大谷翔平面對遊騎兵後援投手柏克，再度驗證「以左剋左」的定律不適用於自己，看準第一球就出手，再次將球轟往左外野第2層看台，大谷本季第22轟出爐，同時也將雙方差距拉開至3分，事後證明這發2分炮極度重要，遊騎兵9上靠著4次保送換回1分，天使驚險以5比3取勝，大谷翔平也拿下本季第6勝。

這發全壘打擊球距離高達443英呎（約135公尺），由於對手同為左投、全壘落點都在2層看台，不少觀眾以為當時正在回顧大谷翔平昨日開轟的精彩片段，連現場主播也不禁大喊，「大谷再次做到了，又是打到老地方！這力量真是讓人難以想像！」

大谷翔平本次系列賽一共擊出4轟，全都是反方向全壘打，有3轟打向了左外野2層看台，據《MLB Metrics》推特表示，大谷這3發全壘打正是本季飛行距離最遠反方向全壘打前3名。靠著系列賽狂轟猛炸，大谷翔平本季整體攻擊指數狂升至1.002，成為目前全大聯盟唯一破1的選手。