國民黨總統參選人、新北市長侯友宜持續整合藍營，16日下午前往拜會前副總統連戰，連戰之子、國民黨副主席連勝文作陪，雙方針對兩岸、國政議題及選舉情勢深入交流，相談甚歡，連家父子都表達全力挺侯，提出不少建言及經驗，認為國民黨要團結一切可以團結的力量，明年才能達成政黨輪替，近而促成兩岸和平，讓台灣遠離兵凶戰危。

知情人士指出，侯友宜擔任刑事局長時，曾處理319槍擊案，網路近期也流傳多支質疑侯偵辦319槍擊案的黑侯影片，2004年因319槍擊案而以差距不到0.23％未當選總統的連戰，雖然近期因健康因素而鮮少會見賓客，今天仍會見侯且表達力挺，不僅破除黑侯影片的攻擊，也消除部分深藍人士對侯的疑慮，對侯有不小加分作用。

據了解，雙方今日下午碰面，會談過程，連戰肯定侯在新北提出許多前瞻性的建設與政策，期許他能把成功經驗帶往全國，達到全台共好。據了解，連戰也肯定侯友宜以中華民國憲法為基礎的兩岸論述，也肯定侯反台獨、對台海和平的決心與目標，更強調2024政黨輪替的重要性。

據指出，連戰父子身為死忠國民黨員，絕對力挺國民黨推出的參選人，兩人在會面過程也鼓勵侯友宜，認為即便現在民調靠後，但要愈挫愈勇，有信心未來侯愈來愈多政策與論述出爐後，相信一定能觸底反彈。

兩人會面雖沒有談到當年319槍擊案，但今年2月連戰出版回憶錄的記者會時，連勝文就已經表態指出，民進黨利用槍擊事件，造成板塊的移動或是政治攻防大家都看得清楚「誰是最大受益者，就是最大的嫌疑犯」。連勝文也說，當初不管是刑事局、警政署都沒辦法參與高層規畫，基層警察也只能事後調查，事前籌謀規劃，或見不得人的黑暗算計，事務官沒辦法參與。