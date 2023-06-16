新竹市斥逾2億元規畫「將軍村開放圖書資訊園區」，二期工程已完成修復，並點交給委外促參單位，預計年底開放，但卻遭爆出，F棟有店家沒有營登就違法販售冰淇淋。對此，市府文化局獲報後確認有業者違規營業，已要求OT廠商將冰品業者停業，將研擬依契約究責。

將軍村為竹市規模最大的歷史建物群修復工作，一期已於2019年對外開放，文化局表示，將軍村二期工程的12棟建築已修復完工，並已驗收後點交給促參單位厚食聚落，依促參契約裝修期最多為6個月，最遲在11月16日前開幕營運，但未限制二期需全區各棟同時開幕營運。

但近日卻爆出，二期F棟有店家在沒有營利事業登記證的情況下，就先販賣冰淇淋，疑有違法營業之虞。對此，文化局表示，接獲通報後立即查察，確認有業者違規營業，已依契約要求委外營運廠商將冰品業者停業，並研擬依促參契約第14章缺失及違約究責。

文化局也表示，經查營運廠商尚未提送該F棟營運計畫，即開始營運，已依契約要求厚食聚落將F棟暫停營業，限期依約提送營運計畫，並補辦商業登記，逾期將依促參契約第14章缺失及違約究責，並移請產發處依商業登記法第31條開罰。

文化局指出，將嚴加督管園區委外營運廠商，已聘請促參履約管理顧問公司，針對將軍村園區營運，協助市府持續進行更深入的督導及管理。