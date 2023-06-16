生產知名產品「北海鱈魚香絲」的有豐食品股份有限公司，為感恩消防人員救災工作的辛苦，秉持回饋鄉里、強化公共消防安全及「取之於公眾，用之於公眾」信念，向新北市消防局捐贈火場勘驗車、灌氣用空壓機及訓練用破壞門組，今(16)日上午在淡水區竹圍消防分隊舉行捐贈典禮，以發揚服務社會、回饋鄉梓的精神。

有豐食品這次特別捐贈火災鑑識中心1輛火場勘驗車，協助火調人員第一時間趕赴火災現場進行勘察、研判災因，使民眾得以盡速清理災後現場、重建美麗家園，另外也捐贈淡水區域的消防分隊「灌氣用空壓機及訓練用破壞門組」，期盼能藉由實際操作裝備訓練，感受與模擬實際救災情境，提升消防搶救效能，縮短災害搶救時間。

新北市長侯友宜表示，有豐食品長期專注於投入各項公益事業，善心不曾停歇，期望能藉此拋磚引玉，有社會上更多人關心防災、救災安全之問題，讓這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間。

新北市消防局長李清安表示，衷心感謝「有豐食品股份有限公司」捐贈車輛及裝備來提昇火災鑑識及搶救工作的品質，消防局將持續秉持著赤誠之心，貫徹新北市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。