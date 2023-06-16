性騷戰火延燒地方政壇！彰化縣5連霸資深縣議員賴清美，今天自曝初入政壇參加婚喪喜慶場合時，曾遭男性工作人員藉著幫忙別胸花或黃絲帶時襲胸，她雖感覺難堪、不舒服，當下卻只能選擇隱忍，但直到今日她回想往事仍是感到噁心。近來性平意識風起雲湧，她才有勇氣說出過往經驗，希望鼓勵被害人絕不能對性騷者姑息，才能杜絕長存於社會的歪風。

賴清美於2006年當選彰化縣議員，去年底完縣議員5連霸，她回想自己在縣議員菜鳥年參加婚喪喜慶時，常會有男性工作人員為她佩戴胸花或絲帶時，不知是不小心，還是故意的，竟摸到她的胸部，她當下感覺受到侵犯，但因為是菜鳥議員，怕當場說出來會得罪人，因此選擇隱忍，但事隔這麼久了，她現在再回想起來，仍是感到不舒服。

賴清美表示，她相信許多女性民代都和她一樣，或多或少在地方上跑攤時，都會被吃豆腐，她在初次參選民代跑行程時，逢人就握手，希望每握一雙手，就可獲得一張票，沒想到有次她和男選民握手時，對方竟用手指摳她的手心，突如其來的變態動作差點把她嚇哭，她只能趕緊把手縮回來，轉身離去後，再用紙巾擦手。

除了被佩戴胸花、黃絲帶時被襲胸及握手時摳手心外，她最常遇到的性騷擾狀況就是拍照的時候，有些男性選民熱情過了頭，直接就搭肩或摟抱，她也常被嚇到。當了5任議員，她碰過了形形色色的性騷狀況，也學會了察言觀色及自我保護，現在只要人對她有踰矩的動作，她當下感覺被侵犯，就會毫不客氣罵回去。

賴清美表示，女民代除常遇到性騷，在跑一些宴席場合時，也常有男性選民起鬨要女民代喝酒，還說只要有喝就有票，有些男性選民很不尊重女民代，擺明了就是要灌酒，她遇到這些場合都會直接表明自己不來喝酒的，有時遇到不能接受她不喝酒的男性選民嗆「不會喝酒選X小民意代表」，聽到這樣的話，她也只能笑笑，當作對方酒喝多了。

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