台電今召開2023年股東會，對於近期國際燃料下跌，預估虧損可壓在2000億以內，但恐仍超過1500億。面對小股東喊話需向政府爭取全額補貼電價未漲足金額，否則董事長要引咎下台。經濟部次長、代理董事長曾文生首度表態，會再向政府「爭取合理補貼」，方式包括現金增資、直接編預算補貼。

台電連兩年調漲電價，漲幅近2成，產業、民生飽受壓力。可即使如此，去年公司仍大虧2765億，今年本要再虧2785億。不過發言人吳進忠今表示，由於近期國際天然氣價跌5到6成，煤價也從去年高點回落到120美元，估計今年虧損不計算4月漲電價貢獻，可望縮減至2000億以內。

台電內部說，雖然調漲後的電費會有貢獻，但因今年售電量可能不如預期，下半年燃料價走勢未定，實際虧損應仍會超過1500億。

對於連兩年會持續大賠，台電在股東會報告，主要是俄烏戰爭導致燃料價格大漲，電價無法合理反映關係。一位白姓小股東在會上要求，所有少收的電費，台電應向政府要求全額補助，不然董事長要引咎下台。

對於小股東喊話要跟政府爭全額補貼缺口，曾文生首度公開表態「將爭取合理補貼」。上階段行政院給予增資1500億，曾文生強調，有空間會持續爭取，希望政府給予一定支持。

至於補貼是否以現金增資？曾表示，必須由大股東去決策，他無法代表經濟部回答。但不管是現金增資，或是政府編列預算補，都會是做法。