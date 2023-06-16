新北幼兒園餵藥案延燒，台北醫院今午宣布開放全台幼兒接受尿液檢測，引發熱議，數小時後又更正新聞稿，表示篩檢範圍僅限新北市，挨批急轉彎、政治操作。衛福部次長王必勝晚間解釋，院長鄭舜平今早致電，表示新北的篩檢不收費，是否可比照新北市的作法，但新聞稿卻誤植為全台。

王必勝表示，台北醫院提供的尿液檢測，公費對象僅限涉案幼兒園，其他對象則有收費，但新北市提供綠色通道均無收費，因此鄭舜平今早致電他，表示看看是否能比照新北市作法，市民免費篩檢。

然而，台北醫院將新北市誤植為全台，王必勝也向醫院反應，表示並不是這樣。他也請民眾思考，台北醫院只是一家醫院，難道人在台南的民眾，也要到台北做？

對於政治操作一說，王必勝表示「如果要操作，我會說所有部立醫院（做檢測），一定是衛福部來處理」。他強調此事完全是失誤，對大家不好意思，醫福會執行長林慶豐也已對此道歉。

另一方面，在中央宣布成立跨部會小組處理幼兒園事件後，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室回應，終於看到中央官員願意關心新北事件，「遲到總比不到好，希望更多中央部會一起關心這個案子」。

王必勝今晚也在臉書發文，「唉,,,瞬間明白了家長的焦慮和不信任從何而來」，外界思考是否與侯辦回應有關。對此他拒絕透露指涉對象，僅說做事情的態度最重要，民眾的感受來自於做事的態度，「大家自己看，自己有一把尺」。