大陸遼寧省大連市，日前有位女導遊拿著麥克風，在遊覽車上和旅客們講解行程時，因穿著比較服貼肌膚的絲質寬褲，疑似露出下體輪廓樣，竟然遭遊客拍下畫面，並上傳網路質疑「旅行社刻意賣弄色情行銷」，網友一看到影片不禁搖頭說「這種褲子夏天穿冰涼，出汗又不黏，怎麼了？」、「褲子沒問題，是心術不正常的人起歪念」。

綜合陸媒報導，遼寧省大連市15日有女導遊在遊覽車上講解時，因穿的褲子看起來疑露出下體「形狀」，遭旅客拍下畫面PO上網路，質疑是旅行社刻意賣弄色情行銷；從曝光的影片中可見，這位女導遊穿著1件淡藍色的「服貼絲質寬褲」，右手拿著麥克風，左手拿著行程表向車上的遊客們解說，由於女導遊的褲子過於服貼，疑似露出下體輪廓樣。

大陸1名女導遊在講解導覽時，疑穿的絲質褲「露出形狀」，竟遭旅客拍下痛批「賣弄色情行銷」。（翻攝自微博）

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「褲子沒問題，是心術不正常的人起歪念」、「人家沒穿露背露肩的，哪裡色情了？」、「這個拍攝的人有問題，內心骯髒不堪，對人家那個部位拍？」、「這不就是普通的防曬褲嗎？」、「這種褲子夏天穿冰涼，出汗又不黏，怎麼了？」、「人家女生就是褲子穿太高了點」。

對此，負責該旅遊行程的旅行社則回應表示，女導遊持有導遊執照，不是無證照的導遊，但並非公司員工，是外聘的員工，事情發生後也對女導遊進行「批評教育」，另外也已經聯繫拍攝者將影片刪除。