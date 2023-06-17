警方查扣毒品現金等相關證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警方溯源販賣毒品案，掌握在岡山區的31歲及29歲的陳姓嫌犯，疑非法持有並販賣二級毒品大麻，經追查掌握相關事證後，分別到2嫌住處查緝，甚至還毒品用黑色塑膠袋裝起，藏在冰箱中保存，據了解，陳嫌販賣毒品時，會將分裝好的乾燥大麻包藏在冰箱內「保鮮」以規避查緝，最後將2人依涉嫌違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

鹽埕警分局於5月偵辦1起販賣毒品案，向上朔源時發現31歲及29歲的陳姓嫌犯涉案，警方組成專案小組，歷經多日跟監與蒐證，見時機成熟即兵分二路，於15日分別前往2名犯嫌位於高雄市岡山區住處查緝，當場查獲第二級毒品乾燥大麻及第三級毒品愷他命。

警方先於31歲陳嫌住處內起出疑似犯罪所得約10萬元現金及毒品愷他命2包、網卡4張及封口機等證物；隨後在另名29歲陳姓犯嫌住處搜索，隨後於冰箱發現有詭，不僅放有飲料牛奶，仔細一看，黑色塑膠袋竟放有用真空包裝的毒品，總計毛重約1120公克的12包乾燥大麻。

據了解，陳嫌販賣毒品時，將分裝好的乾燥大麻包藏在冰箱內「保鮮」以規避查緝，原以為毒品藏在隱密處不會被警方發現，殊不知警方連冰箱都會打開翻找，最後將2人依涉嫌違反毒品危害防制條例罪帶案偵辦並移送橋頭地方檢察署偵辦。

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