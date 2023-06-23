炎亞綸近日遭「抖音男神」耀樂指控強迫發生關係並拍性愛影片，雖炎亞綸第一時間道歉否認，但仍只不住後續效應，繼失去外送平台代言後，他所加入的《嗨！營業中》稍早發聲明，表示本周播出的內容是先前已經錄製剪輯完成的作品，會依原本時間播出，「未播出之內容，將更審慎小心處理。」

37歲炎亞綸早年以男團「飛輪海」成員身分出道，2011年單飛後出了多張專輯，也辦過演唱會，更跨足演員、主持人工作，2021年以吳姍儒、唐綺陽以實境談話節目《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，去年他更榮獲十大傑出青年頭銜，沒想到近來台灣社會「MeToo」爆料風暴盛行，炎亞綸也因此被點名。

「抖音男神」耀樂最近在社群網站爆料，指多年前自己一人隻身北上，遇到炎亞綸本來以為是白馬王子，沒想到是恐怖情人，不僅會在沒徵求他意願下強迫發生關係，還拍攝不雅片更不知何故外流，讓耀樂身心受到屈辱，求助炎亞綸卻得到冷回應，讓耀樂不得不在記者會上直問炎亞綸過去說要查明真相，「5年內到底做了什麼」。

炎亞綸因此遭控涉嫌妨害性自主、偷拍性愛影片，人設崩壞，慘遭廠商、節目製作方緊急切割，不少代言活動也告吹。他主持的實境節目《嗨！營業中2》在事件發生2天後，於今（23日）在臉書發聲了。

《嗨！營業中2》今公告寫下：「本週播出之節目內容,為先前錄影製作完成，將於原訂時間播出。後續已錄製未播出之內容將更審，謝謝大家的關心及支持。」據悉，節目確實錄了很多集，最近剛好沒錄影，至於是否與炎亞綸捲入醜聞有關，製作單位未有相關回應。

此外，炎亞綸原本計劃今年下半年，將主持公視政治類談話性節目《哈囉！你給問嗎？》，並搭配視網膜一同擔任主持人，外傳已正式進棚錄1集，隨著炎亞綸的醜聞風波，公視表示：「公視與炎亞綸先生近期的合作，僅在樣帶階段，先終止合作關係。」

昨也傳出他原本確定擔任10月第58屆金鐘典禮主持人，未料醜聞風波慘遭撤換，對此，典禮承辦單位三立電視台回應：「典禮各項工作籌備中，有關主持人選依往例在典禮前才會正式公布。」

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