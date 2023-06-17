汐止某私幼15日也傳出1幼童驗出微量安眠藥反應，該汐止幼兒園有131名幼生，新北市教育局今統計，有81位家長同意採檢，47位不採檢、3位考慮中，衛生局今上午9時安排土城醫院到園採檢，結果最快2到3天會出來。

衛生局長陳潤秋今在記者會表示，土城醫院今派5位醫療人員入園採檢，81位同意採檢的家長，其中尿檢64人、驗血5人，尿檢加血檢12人。驗血會檢驗苯二氮平類、驗尿檢驗苯巴比妥。