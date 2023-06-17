甲安埔希望協會17日舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動。（吳敏濟提供）

甲安埔希望協會17日舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動。（吳敏濟提供）

端午節將至，民眾都會應景品嘗粽子，台中市甲安埔希望協會17日舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，94歲國寶級綁粽達人王吳貞阿嬤親自傳授手藝。民眾表示，一家8口沒人會綁肉粽，現在學會了，回家就可以大展身手。

甲安埔希望協會理事長吳敏濟表示，綁肉粽是一項重要的傳統技藝，今天特地邀請王吳貞阿嬤親自傳授，特別邀請3位年輕人及不同國籍的3位家事外勞學習，現場約200人觀摩。

王吳貞阿嬤表示，一串10顆的肉粽要糯米1斤，粽葉要先洗淨晾乾才能使用，內餡使用菜脯、香菇、三層肉及花生等，食材必須要煮熟。綁粽第一個步驟先把粽葉折成漏斗形，先加入糯米鋪底，再加入內餡，最上層以糯米覆蓋，即可把粽葉折起，然後將粽繩從中間綁起來固定粽子，蒸15分鐘左右，即可取出食用。

協會會員吳中源指出，家中有8人，沒有人會綁肉粽，每次端午節只能去外面買，又不見得合乎家人口味，現在學會了綁粽及製作過程，以後就可以大展身手。菲律賓家事移工拉妮表示，菲律賓沒有肉粽，來台已5年，很開心每年端午節都有美味肉粽可吃。

吳敏濟表示，肉粽是台灣傳統米食文化很重要的一項產品，過去很多農村傳統技藝幾乎快失傳，例如做紅龜、蘿蔔糕等，協會未來會請專家教導更多年輕人學習，傳承米食文化技藝。