《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇》宣傳照片。(屏縣府提供)

屏東縣政府打造全國首座遺構公園，繼去年得勝區開幕大獲好評、吸引眾多遊客造訪勝利星村，今年6月修復完成的空翔區也將對外開放，24日晚上開幕公演《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇》，帶領民眾感受歷史與藝術相遇的沉浸式美學。

屏縣府文化處表示，勝利星村遺構公園空翔區邀請知名創作人方文山、光陰製造所及李昕，加上3位屏東在地年輕藝術家王昱奇、拉夫拉斯‧馬帝靈、鄭雋等人，就地取材運用眷村舊有材料，再造新藝術情境，展開歷史建築與當代藝術的對話。

開幕當天除能一覽各具巧思的藝術作品，更邀請LA Voix d’AMiS藝術樂坊及種子舞團攜手合作，以沉浸式演出方式，重新詮釋經典歌劇。

《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇》由屏東縣政府全新製作，取材自法國作曲家-比才的歌劇「卡門」劇中經典的片段，並引用屏東1960年代的人物特色及時空背景，改編成發生在屏東眷村的故事，精心打造人物角色、姓名、職業、身份、服裝，忠實還原當年的場景。運用大眾熟悉的背景設定及氛圍，打破古典音樂歌劇難以親近的刻板印象。

《籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇》於6月24日晚上7時30分、9時30分，於遺構公園崇仁新村「空翔區」演出，自由入場。現場還有復古市集，集結各式各樣的懷舊美食、童趣玩具，民眾參加開幕活動即可領取50元兌換券，歡迎一同前來感受屏東午夜的浪漫與美麗。