▲交通部長王國材（中）受訪時表示，基隆通勤人口相當多，希望1200月票的方案可以減輕通勤族負擔，除了大眾運輸能節能減碳外，也希望能吸引民眾更願意移居基隆來通勤。至於基隆捷運經費延長還款部分，地方意見他也相當關切，需和行政院討論後，再與基隆市政府協調。（徐佑昇攝）

▲國光客運代表向交通部長王國材（左二）說明營運情形。（徐佑昇攝）

▲交通部長王國材（左三）與副市長邱佩琳（右三）交流意見。（徐佑昇攝）

▲民眾使用悠遊卡機，該機可購買與設定1200元月票。（徐佑昇攝）

視察基隆1200月票整備 王國材：希望民眾更願意移居基隆通勤

橫跨基北北桃四都市的1200月票（即「TPASS」票）自6月15日起預購，將於7月1日啟用。交通部長王國材為了解相關整備情形，於17日下午2時至基隆車站隨同副市長邱佩琳視察。王國材表示，希望藉由此優惠方案，讓民眾更願意使用大眾運輸，也希望能達到讓民眾願意來基隆居住通勤的效果。至於基隆捷運還款部分，王表示地方的需求有理解，會持續溝通方案，並未有明確結論。

王國材先與副市長邱佩琳先前往台鐵基隆站的南站大廳，視察「TPASS」票卡購買、月票加值通路及進出動線標示等資訊宣導情形，其後到國光客運基隆站，視察月票自動儲值機預購情形。

王國材接受聯訪時指出，基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵有3萬5千人，搭乘國道客運有4萬人，使用「TPASS」通勤月票可省下5至7成通勤費用。此外，搭乘公共運輸能達到節能減碳的目標，又同時分散城市居住壓力，也希望這樣的方案，能促成民眾更願意移居基隆來通勤。

而被問到有關基隆捷運經費及延長還款期程部分，王僅表示，捷運補貼有全國一致的標準，如果基隆起了先例後續可能會有爭議，需要一併考量，但一定會傾聽地方的建議納入討論方案，並與行政院研議後，再和基隆市政府說明。

副市長邱佩琳表示，基市府會加強協助宣導1200月票資訊，盼為民眾提供更多元的交通選擇。

交通處表示，「TPASS」1200月票自6月15日起，可於國光客運基隆車站自動儲值機辦理預購及設定。臺鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等車站，將自7月1日起提供設定定期票服務。

交通處強調，民眾可持悠遊卡購買及設定月票，但一張悠遊卡僅能設定一種定期票，若先前有購買雙北1280定期票者，則需到期後方能設定「TPASS」的1200月票。詳細規則及適用範圍，請至基市府交通處、基市公車管理處及台北捷運網站查詢。