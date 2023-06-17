國民黨市議員徐弘庭日前在總質詢時揭露文山區福德坑環保復育公園周圍，從前市長柯文哲時代，連續3年被不肖業者偷倒垃圾，就連環保局設置的移動式監視器也被偷走，但遲遲抓不到人。台北市長蔣萬安當時允諾，一定積極追緝嫌犯。警方也於14日當逮補偷倒垃圾的2名嫌犯以及偷監視器的嫌犯，台北市政府發言人殷瑋表示，過去這麼多年都抓不到的案子，蔣萬安下令警方積極查緝，以此展現掃蕩不法的魄力和決心。

北市議員徐弘庭日前質詢時指出，文山區富德公墓遭人傾到裝潢垃圾，員警獲報後也立即組成專案小組偵辦，不過由於富德公墓周邊並人跡罕至，監視器稀少，警方派人連夜蹲在墓碑旁守株待兔。 終於14日16時許查獲2名嫌犯駕駛貨車載運裝潢廢棄物棄置路旁，並溯源委託人到案。

殷瑋表示，蔣萬安在得知此案後，立即請警察局密切注意，務必展現掃蕩不法的魄力和決心，誰來講都沒用。這個是過去這麼多年沒有抓到的案子，還有監視器被偷等情事，這次文山一分局和萬芳派出所，展現出的效能和努力，也深獲蔣萬安肯定。