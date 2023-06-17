林襄坦言遇到網路性騷擾偏多。（粘耿豪攝）

林襄（右起）很開心與張雅涵、李芷霖一起擔任一日店長。（粘耿豪攝）

林襄今（17日）與張雅涵、李芷霖擔任一日店長活動，問到近日性騷擾案頻傳，林襄因為拍性感寫真，直言遇到網路性騷擾偏多，「遇到這種狀況，我選擇視而不見。」她說曾有變態網友會傳生殖器照片，好在IG有設定勿擾功能， 「知道張照片有點問題，就不打開。」對於同為啦啦隊女神的短今近日指控許傑輝性騷擾，林襄稱跟她不熟，但有看到新聞。

林襄身材姣好、長相甜美，深受大批男粉絲喜愛，身為一新代流量密碼的她，被問有遇過瘋狂粉絲嗎？她說沒這種困擾，覺得粉絲襄民們都非常有禮貌，也非常保護她，連到球場都沒碰過不禮貌的球迷，笑說：「他們都很開心拿著大砲在拍我們，我們就瘋狂對那些大砲放電，我自己也樂在其中。」

媒體不死心追問，所以工作上較少遇到吃豆腐的狀況？林襄則說：「因為都是跟著經紀人或是助理，所以會避免2個人獨處的空間，所以還好。」若遇到不合理的要求，比如為藝術犧牲會妥協嗎？她笑說「經紀人應該會擋掉」，表示尺度上都交給公司評估，「公司如果OK我就做，我很相信公司的安排。」

她也教新人如何保護自己，「盡量避免獨處的空間，工作試鏡盡量找經紀人或家人、友人陪同。」拍照時要做好防護措施，該貼的胸貼、該貼的膚色膠帶都要做好，找信任的攝影師，盡量不要一對一。

林襄近期體重創新低，透露僅41.7公斤，強調不是刻意減肥，「最近工作比較忙，沒辦法正餐時間好好吃飯」，同事們都狂塞零食、糖果想養胖她，連她自己都覺得過瘦看起來比較憔悴。