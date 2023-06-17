由外貿協會舉辦的2023年台北國際食品展，以及同期辦理的「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，17日圓滿閉幕，總計吸引國內外將近4萬6千人，成長超過60％，其中國外買主共計5,241人，前五大買主國依序為日本、香港、馬來西亞、韓國以及菲律賓。

貿協指出，今年參展廠商及產業公協會均表示，國際買主回流且洽詢踴躍，感受到國際買主積極開發新品，對於產品的洽詢也更深入，包括冷凍食品大廠、指標性飲料企業、冷凍及水產業者，更表示來自日本及東南亞的洽詢在展出前兩天已超越疫情前的七成。

指標性設備廠商更表示，受歐美鼓勵在地生產政策，不少歐美買主採購食品加工設備及包裝設備；此外，展覽現場不少創新產品透過展出試水溫，像是石城實業首度與韓國正官庄攜手推出高麗蔘奶茶、斯里蘭卡的茶商司笛生則帶來新口味的茶葉等。

而「永續包材區」，包括詠湛企業開發經歐盟認證的「無氟無塑無淋膜」的紙杯積極尋找外銷市場。數家參展企業也開發植纖餐盒，以響應環保減塑的目標。首次參展的「國際貿易公司」正與晶圓廠合作，運用晶圓工業廢料再製成PE塑膠袋，讓再製品回到傳統的塑膠回收系統，把廢料變成現金。

此次，國際食品通路商採購大會以及台灣國際食品機械暨生技製藥設備及包裝產業洽談會，邀請到24國52位買主與臺灣企業進行378場次媒合洽談，重要買主包含加拿大TnT超市、美國Costco、99大華超市及H Mart的採購商、日本Sun Bel'x超市、韓國現代百貨集團採購部門Hyundai Green Food、馬來西亞The Store集團及阿拉伯聯合大公國經營著大型連鎖超市和零售的Lulu Group International等，預計後續潛在商機可期。