電話聽久了夏浦洋還換另一邊的耳朵繼續聽。（圖／本刊攝影組）

「原子」男團FEniX成員夏浦洋，去年9月曾被時報周刊CTWANT直擊，趁著工作空檔約會女友潘星妤，兩人感情看來相當不錯。時間來到今年5月26日晚間，本刊記者則在捷運市府站附近巧遇夏浦洋，期間他兩度坐在路邊機車上講手機，表情看來既無奈、又無助，希望不是因工作太忙冷落了女友，遭到電話投訴。

講完電話夏浦洋趕回火鍋店繼續聚餐。（圖／本刊攝影組）

5月26日晚間9點多，本刊記者在市府站巧遇夏浦洋，高帥的他正從火鍋店內走出來，站在路邊講電話，一會兒之後還在講電話的他，就近找了一旁的機車借坐。本以為是和女友兩人甜蜜蜜的熱線，但一講便是44分鐘時間，期間他臉上還幾度出現微微激動的情緒，更多時候則是沉默地聆聽對方，疑似是從熱線「妳和我」，轉變成熱線「妳很火」。

夏浦洋二度走出餐廳繼續講電話。（圖／本刊攝影組）

晚間9點47分，夏浦洋看似已「按耐（台語）」好電話另一頭的那位，這時才又走回火鍋店繼續用餐，而當記者好奇地往店內探頭一看，發現原來他正和FEniX的陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆一起在店內聚餐。

夏浦洋背著背包匆匆地告別團員後，就先行獨自離開，似乎要趕著赴約。（圖／本刊攝影組）

隔日深夜零點5分，火鍋一吃就直逼3小時的夏浦洋又再度走出餐廳，同樣又在巷子內邊走邊講電話，他的臉上表情依舊有些無奈和疲憊感。只是這次熱線從44分鐘縮短成2分鐘，他便結束通話走回店內，幾分鐘後，夏浦洋再度現身背著背包，匆匆地告別團員後，就先行獨自離開，似乎要趕著赴約。

去年9月夏浦洋曾被時報周刊CTWANT多次直擊，趁著工作空檔和女友潘星妤一起約會。（圖／本刊攝影組）

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