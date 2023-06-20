新北市幼兒園爆發餵藥風波，今(20日)證實，市府5日入園檢測有4位檢出微量苯巴比妥，經質譜儀檢驗後，4位幼童血中苯巴比妥結果皆為未檢出。前立委沈富雄表示，這是一起「烏龍大案」，侯友宜團隊應該要整理所有烏龍的來龍去脈，待真相大白之後，誰汙衊、誰扭曲，全部都不要放過，如果國民黨、侯團隊還是輕輕放過，「實在有夠無能的啦」。

沈富雄今在政論節目《少康戰情室》表示，這起事件就是「烏龍大案」，如果侯友宜團隊有信心、有把握，開始整理所有烏龍的來龍去脈，一個禮拜、真相大白之後，「全面反攻！手下不留情，哪一個搞怪、做手腳、扭曲、故意汙衊，每一個都不要放過他們」。

沈富雄也提到，前幾天網路上傳出1張幼童因毛髮檢驗，被剃成地中海的照片，標題說是無辜的小孩遭受二度傷害。他也痛批，「多可笑」，毛髮檢驗只要剪一搓而已。

沈富雄直言，如果國民黨還是侯團隊就輕輕放過、沒事的話，「有夠無能的啦」，這開始的時候就是一個灰色地帶，可能有一兩個幼童有可疑的發現，「後來證實都是假的，沒有一個是真的」。

沈富雄提到，高雄的4名年紀比較大的小兒科醫師，照老方法開苯巴比妥藥物給發高燒、痙攣的幼童，這並無不可，但此次受罰應該是用藥的寬緊度「用的過頭了」。

沈富雄也說，如果幼童要吃到苯巴比妥，應該是病得很重，怎麼會去幼兒園呢，就算說會藥物會殘留在體內，「就查頭髮，如果查頭髮查出來通通是陰性，這個就是烏龍大案」，侯友宜的支持度光這件事至少就掉了8%。