民眾黨主席、總統參選人柯文哲日前拋出重啟服貿議題，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜也跟著談重啟服貿，讓兩岸回歸經貿、教育、文化、經濟等合作，引發熱議。前立委蔡正元26日在《新聞大白話》節目強調，侯友宜講話習慣難改沒關係，重要的是建立自己有吸引力、有魅力，能夠讓媒體下標題的風格，利用對手批評的力道反擊得分。如果到7月底，侯友宜的民調還沒有明顯輸給柯文哲，那總統大選就還是有機會。

「侯友宜...的確啦，過去這段時間來，就是過得蠻辛苦的！」蔡正元表示，特別是侯在民調、網路、媒體都相對呈現弱勢，現在人家批評他，他馬上展現反擊力道，像蘇貞昌很有力道的的批評，反擊回去就會得分，選舉就是要這樣不斷去累積聲量，因為不可能KO，一拳就把人家打倒。

蔡正元提到，至於大學兵役3+1方案，侯友宜的批評方向是正確的，但是言語上可以再更活潑一點，藍營的操盤手也鼓勵他講話多學學韓國瑜。但韓國瑜那種講話風格，一般人真的學不來，天生的、多年江湖行走練出來的功夫，不是一天兩天。不用刻意去學韓國瑜，可建立自己的風格。

「建立自己有吸引力、有魅力，能夠讓媒體下標題的風格比較重要！」蔡正元指出，至於服貿，不得不說侯友宜似乎慢了一點，讓柯文哲先搶到了這張重啟服貿的牌，後面跟就會比較辛苦一點。至於網路上調查出他有一些口頭禪，可能是多年累積下來，要改也不太容易，不必要求特別遷就。但是現在要跟柯文哲競爭，就一定要有更突出的做法，就是你有什麼吸引人的政策，會成為網路上討論的話題，媒體爭相注意的焦點。

蔡正元強調，如果沒有的話，老是跟在別人的後面去丟政策、丟議題，就很容易被邊緣化，選舉就是這回事。雖然自己的老兄弟邱毅說，柯文哲是一哭二鬧三XX，但他的確是精準抓到民心是沒有錯的，他說重啟服貿，他先講，藍營的選票就流一點過去，工商界藍營選票很多，會流動。所以他現在重點在搶藍營選票，再加上民進黨覺得，我本來重兵準備要伺候侯友宜，現在變成轉過來打柯文哲。

「但他們發現打柯文哲有一點很麻煩，怕像打高虹安一樣：愈打愈強！」蔡正元直言，因為愈打柯文哲，會讓藍營覺得，那應該要搶救柯文哲？就像當時搶救高虹安一樣，產生板塊移動。因為目的不是在支持高虹安，是不想讓民進黨當選！現在是6成的人不想讓賴清德當選。但侯友宜如果到7月底還能維持跟柯文哲不相上下的話，還有機會，如果輸柯文哲，像前陣子民調落後那樣，過了7月底，機會就會幾乎不見了。

蔡正元說，如果到選舉前還是這種態勢，「到時候再深藍的人，都會閉著眼睛、含著眼淚，票投柯文哲，不信你試試看！」