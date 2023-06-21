33歲美女主持人林泳淘曾在2012年參加香港小姐競選，成為10強佳麗，並順利進入演藝圈，近年以主持節目為主，演藝事業經營得有聲有色。近日她在IG限時動態透露搭乘地鐵時，遇到一名中年男子疑似伸出鹹豬手襲臀，不過當下忽略做一件事，導致酸民反倒去同情加害者。

林泳淘昨(20)日搭乘地鐵，卻在列車準備發動之際，突然感覺屁股有意無意被碰到，隨即往後查看，發現一名黑衣男子站著，當下她並未鼓起勇氣制止，事後感到非常後悔，坦言這麼做錯失讓對方心生警惕的機會，防止其他女性遭受毒手。

不過林泳淘很快刪除貼文，並發出另一則限時動態，表示很感激許多人私訊關心此事，也透露發文之前，已做好心理準備被說閒話，當中就有人質疑為什麼不當場對質，甚至同情起男子，對此，她坦言自己算是膽子較大的人，當下卻只感到腦筋一片空白，完全不知道如何應對，直到事後回過神，才感到無比噁心，直喊：「非常不舒服。」

林泳淘後悔沒當場與嫌犯對質。(圖/林泳淘 IG)

林泳淘表示許多收到很多女網友私訊，透露身上發生過類似的事，她也很理解這些人的感受，除了呼籲女生懂得保護自己之外，也希望男生保護自己跟周遭的女生們。

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