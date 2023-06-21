女生都希望在感情中能遇到負責又對自己好的另一半，《搜狐網》運勢專欄點名雙魚座、天蠍座及金牛座的男人有責任感，懂得珍惜及包容，其中金牛座將家庭擺在第一，認為老婆就是一輩子的，努力賺錢都是為了妻小。

▍雙魚座

雙魚座男人很敏感，也容易被感動，如果得到另一半的表揚，會很有成就感，覺得非常幸福，也會針對自己的缺點做出改變；不過雙魚座男人如果經歷一次失戀，可能就很難再踏入感情。

▍天蠍座

天蠍座男人有責任感，總是將女友捧在手掌心，不過他們占有慾強，有時候不免做出一些較極端的事，讓另一半受不了；天蠍座一旦陷入戀愛就會長久維持下去，就算遇到可能分手的理由，都認為只要彼此還相愛，就不願輕易放棄。

▍金牛座

金牛座男人忠厚老實，喜歡穩定的愛情，他們觀念較傳統，認為老婆是一輩子的，因此會將家庭擺第一，努力賺錢都是為了老婆及孩子，即使生活平淡，不像別人多采多姿也甘之如飴。

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