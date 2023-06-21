近來#MeToo風暴襲捲演藝圈，「抖音男神」耀樂昨（20日）晚在IG控訴2018年、16歲時遭炎亞綸硬上偷拍不雅影片，最後還外流，讓他一度休學、沉寂。而炎亞綸隨後在臉書發文承認並道歉，獲得一票粉絲留言「加油」。耀樂今（21日）中午決定站出來開記者會，說明一切，沒想到炎亞綸意外現身。

炎亞綸哽咽向耀樂道歉，「我要在這邊慎重地再跟你說一聲對不起，讓你的人生不應該承受的事情，真的很抱歉，對不起」，便深深一鞠躬表示若之後有什麼問題他會回應，對方也可聯絡他，隨後離開。他離場後崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」堅稱絕對沒有偷拍，被問到可能涉及法律刑責，他說：「後續有任何問題我都會負責任。」

耀樂在記者會上坦言5年後的今天，仍無發接受這一切，覺得炎亞綸的回應都在敷衍跟逃避責任，反問炎這5年影片外流調查到什麼，「還是都是炎先生你流出的」，對於是否要接受炎亞綸的道歉，他喊話炎先針對他提出的問題做出回應，不要再試圖混肴視聽，是否要提告？他表示還在跟律師討論中。

耀樂說事件讓他沉寂很久，同儕眼光決定要休學，直到近期才有勇氣站出來 不知道有沒有更多受害者被做這樣的事情，認為炎亞綸這些道歉不該是在爆料之後。

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