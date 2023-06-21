民眾黨北市議會黨團於15日召開記者會，針對前市長柯文哲任內北藝、悠遊卡公司興櫃、教育基金等爭議進行說明，不過受邀出席的相關局處人員卻全數缺席，民眾黨議員也將矛頭對準副市長李四川。對此李四川也說明，表示記者會前已經透過府會副聯絡人向民眾黨團報告，希望黨團不要為難公務員。

李四川解釋，民眾黨團召開的記者會，內容針對北藝調解金、悠遊卡公司興櫃以及教育基金使用爭議等，但北藝調解金已經被議會委員會刪除預算，悠遊卡公司興櫃以及教育基金使用爭議也已由市長蔣萬安進行答詢，「你去開記者會講說不要柯維拉，這我都沒意見，但是你要我們的同仁去表達站在哪一邊是對的，是委員會殺成這樣是錯的，還是他們民眾黨原來柯市長是對的？」

李四川直言，市府絕對尊重議會，但召開記者會邀請公務員到場要他們表達意見，是在為難公務人員，也讓他們受到很大的委屈。「我當40年的公務人員，也許會比較袒護公務人員，但是我知道公務人員的心聲。」李四川說，他認為市府方面不需要道歉，因為公務員也是先向他詢問「要怎麼講」，說委員會刪除預算是不對的，或者說前市長柯文哲做的決定是不對的，怎麼說都不對，只會讓公務員非常為難。

針對議會做成「不得缺席記者會」的相關決議，李四川則表示，對於議會與議長做出的裁示沒有任何意見，尊重議會所做的所有決定，若未來要求「所有狀況都必須到場」，原則上局處人員都一定會到場，但也只能表達「尊重議會與議員的決定」。