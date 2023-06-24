中華職棒早期球隊俊國熊隊老闆陳一平21日因病過世，享壽70歲。熱愛棒球的陳一平1993年以「俊國熊」進軍中職，1995年底賣掉球隊，在早期中職球隊老闆中極具個人特色。

陳一平加入中職前就自掏腰包成立棒球隊，出售球隊時由於出身台中，堅持要將球隊賣給台中企業，俊國熊經交易改名為「興農熊隊」，之後再更名為「興農牛隊」。

興農牛隊之後幾經易主，更名義大犀牛隊及目前的富邦悍將隊。（編輯：李明宗）1120623