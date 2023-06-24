愛情與友情的界線時常讓人苦惱，多數人在追求心儀對象時，多半是從朋友做起，才慢慢變成情侶關係，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，牡羊座、金牛座、天秤座容易隨著時間慢慢日久生情，進而從朋友昇華成情人，並且勇敢追愛，不害怕失敗後做不成朋友。
▍牡羊座
牡羊座個性直率，為人向來直來直往，他們天生樂於交友，對他們來說，只要興趣相合、有共同話題就是朋友，若隨著時間相處後漸漸日久生情，他們會大方向對方表明心意，不會因為害怕告白失敗後做不成朋友，而壓抑自己的感情。
▍金牛座
金牛座個性溫、穩重，不擅於表達內心的情感，所以在人際關係上大多屬於慢慢熱型，但隨著時間相處後，他們幽默風趣且有著豐富内涵的一面，將漸漸浮現出來，容易讓異性朋友產生好感。對於他們來說，比起浪漫的一見鍾情，更喜歡循序漸進的發展，會讓他們心中比较踏實，所以一旦和朋友有友達以上的感情，也不介意從朋友變情人。
▍天秤座
天秤座平時注重打扮，他們大多有著華麗的外表和優雅氣質，加上善解人意的個性，在人際關係中向來都很受歡迎，異性緣也很好，是男人心中的理想型。但感情豐富的天秤座不擅於拒绝，容易和異性陷入曖昧的相處方式，他們也有些自戀、內心戲多，時常會特别在意對方行為，而不知不覺中就產生好感，進而昇華成情侶關係。
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