台南市農業局推出芒果快閃專車巡迴中北部，推銷外銷等級的台南芒果。（台南市農業局提供／程炳璋台南傳真）

台南市農業局推出的芒果快閃專車，載送的是南化外銷等級的芒果。（台南市農業局提供／程炳璋台南傳真）

台南芒果今年產量成長1成，台南市農業局首次啟動「芒果快閃巡迴車」，以優惠價格販售外銷等級的精品芒果，產地直送中北部，車上備有禮盒零售，民眾可先上網預訂，等巡迴車停靠中北部各熱點再取貨。

台南市芒果今年盛產約8萬多噸，較往年平均多1成，產地價約每公斤35元。之前果農反應因水荒導致果實過小問題，在月初天降甘霖有大半迎刃而解，原本產季前還有4成芒果長不大，現已減少約僅2成。

台南市農業局為了拓展芒果產銷通路，規畫「精品芒果快閃巡迴專車」。挑選的是南化區農會的外銷規格芒果，接受網路預訂，專車在24日到彰化、25日到台中、7月1日到苗栗、7月2日到桃園與7月8日到雙北的人潮集中地區交貨間兼販售。

台南市農業局表示，芒果快閃專車除了載送預訂芒果北上交貨，車上另準備50至60個芒果禮盒現場販售，這批從產區新鮮冷運送達的高品質芒果推出優惠價，每盒2.5公斤7至9粒裝，原價400元，推廣特惠價第2盒起只要300元。

台南市長黃偉哲表示，南化芒果生長在白堊土及農改場輔導農民採嚴格管理技術，「在欉紅」的魅力無法擋。產區的外銷供果園有通過外銷日韓的檢疫規定，生產的芒果汁多味美，當季正好吃。

台南市農業局推出「台南芒果訂購全攻略」，能夠「台灣下單，日本取貨」，提供民眾選購芒果送給海外親友。今年有小而美的芒果，官田產區農會推出甜蜜小芒果，每箱6公斤24粒裝只要350元。