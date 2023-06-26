國境開放後，日本不僅成為台灣人的旅遊熱點，更是海外置產的首選，信義日本專家建議，赴日購屋須留意人口、區域發展、仲介業者長期陪伴三重點；此外，因東京、大阪房價普遍都上漲，加上疫後日本當地居住習慣改變，更重視空間寬敞度，建議購屋族選擇至少1LDK物件，後續也較好出租。

信義日本表示，今年以來每月新增客戶都在500組以上，今年1-5月的新增客戶數更是去年同期將近2倍，顯見赴日購屋熱度不減，但台灣人赴日購屋容易有三迷思，須特別留意。

信義房屋日本事業部專案經理張伉妏表示，第一是地點選擇，台灣人常用觀光時去過的地點做為購屋選擇，例如客戶常希望找新宿車站周邊的房屋，其實每一區的範圍很大，例如位於商業鬧區、甚至像歌舞伎町等夜生活較豐富的地區，出入人口較為複雜，不見得適合居住或置產投資。

第二為台灣人購屋容易受日圓匯率高低影響，認為匯率高時買貴、匯率低時賺到，但買房金額大、通常是分批換匯，此外也可選擇貸款，受即時匯率影響有限；第三為受投報率影響，張伉妏表示，部分購屋族只看到物件價格低、投報率高，但這類物件往往是面積小、屋齡舊、且較偏遠，也容易忽視購買後的修繕、管理成本，是否容易出租及後續出售問題。

張伉妏表示，赴日置產更需把握三重點，第一需選擇人口持續增長的地點，例如東京、大阪等一線城市因具備國家重點發展的優勢，也具備長期的人口磁吸效應，人口不減且年年增加。

第二，須留意區域發展性，張伉妏表示，重大建設會帶動人力需求、商圈及人潮，進而產生住宅與商辦等需求，帶動不動產市場發展；最後，海外置產屬於長期規劃，不僅需要相同語言，更是要找到可信賴、長期陪伴的夥伴，未來出售、出租都有專家協助。

而根據信義房屋不動產株式會社內部統計，多數客戶的購屋預算大約在新台幣1000-1600萬元左右（約日圓4000-7000萬）。過去投資置產主要偏向東京都心蛋黃區，現在都心當然仍是重點地段，隨著都心蛋黃區的房價上漲，取得成本變高，而其他地區的建設已經成熟，加上持續有再開發都市更新話題，所以置產的地區也開始外擴，主要還是在23區內，此外，橫濱也是新興受矚目的地區。

至於買第二間房作為自住使用的客戶，則有不少是選擇東京灣岸地區，到都心車程約半小時，不算太遠，生活環境及氛圍都很舒適，且因是新開發地區，街道、公園等規劃都適合居住，不像都心鬧區比較擁擠。

張伉妏建議，疫後日本人居住習慣改變，更重視生活品質，對於室內空間需求變大，建議購屋族不妨增加購屋預算，選擇1LDK以上的房型，後續較好出租。