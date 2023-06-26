芒果是台南重要經濟作物，今年卻因水情不佳危及生長，南區水資源局4月到6月間與台南市政府合作，共調派近千次的水車到43處供水點，供果農取水灌溉，這項任務隨著芒果季到來落幕，總計供應2萬2000噸水，台南地區芒果今年產量豐收，預估9萬噸，創下歷年新高。

台南3座主要水庫曾文、烏山頭與南化今年的降雨是歷年同期的4到6成，低於2021年的百年大旱同期，造成山區野溪乾涸，原本農民仰賴的水塘、地下水與溪水，都無水可抽用。

每年4月都是芒果園灌溉最緊張的開花時期，農民焦慮反應無水將影響收成，南水局回應農民心聲，在4月6日起調派水車自虎頭埤水庫及尖山埤水庫載水到楠西、玉井、南化、左鎮、東山及大內等地區，協助農民灌溉。

台南市6月下旬已進入芒果收成期，南水局派遣的水車月中宣布停止載水，總計共出動965車次提供2萬2000噸果樹用水，

因為南水局的載水協助灌溉，台南市今年芒果產量計約8萬9000公噸，創下歷年新高，還比去年多出1成，南水局認為，載水供灌方案已有效協助農民度過旱象，穩定收成。

南水局表示，梅雨季至今數波降雨，已稍解南部旱象，但曾文水庫蓄水仍偏低，接著2期稻作供灌開始，水荒仍未完全解除，為穩定提供民生、農業、工業等各標的用水，將持續嚴控水庫出水量，提醒民眾持續落實節水措施。