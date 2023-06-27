吳姓已婚電機系教授劈腿9女，還創「渣男俱樂部」邀約同校教授、男性友人一起玩外遇，再計畫性甩人。吳男妻子莫名「被離婚」後，從吳男手機中發現荒唐真相，憤怒提告求償。一審痛批吳男不知檢點、始亂終棄，判吳男及2女需賠償吳妻200萬元。27日高雄高分院重新認定吳男外遇事實，改判3人須賠償吳妻150萬元定讞。

吳男與妻子交往10年、論及婚嫁，2009年定居在台南，婚後育有1子1女。2021年1月吳男突然莫名其妙向妻子提離婚，還截斷金援、避不見面。吳男妻子無意間解開吳男手機，發現Line對話內容竟然有吳男與9名女子發生性行為或婚外情的相關紀錄。

最誇張的是，吳男還把戰績分享給好幾位友人及同校教授，眾人還會一起討論，甚至邀約有家庭的男性，組成「渣男俱樂部」，眾人玩弄外遇女子的感情，謀取事業的上的利益後，再故意製造衝突、上演甩人戲碼，讓外遇女子以為是自己犯錯才導致分手。

吳男妻子發現，自己會被離婚，竟然就是吳男外遇對象、陳姓女子的提議。吳男甚至請男性友人掩護、讓自己能私會陳女過夜。

吳男辯稱，婚後對家庭、妻子百般呵護，不但貼心送車還為妻子媒介工作，承擔所有家務及家計，他會外遇都是與妻子婚姻不協調導致。

吳男妻子也反控，吳男秘密被戳破後，會動手打孩子，甚至以三字經或「米蟲」罵她，對外都說離婚是她造成的，最後乾脆不回家，還終止金援，還直接委託房仲賣掉兩人的房子。吳男及外遇女子的行為已嚴重破壞她的配偶權，也讓2名子女陷入童年創傷的危機。

一審查出，吳男與9名女子的Line對話內容描述調情、性愛過程的對話及照片極度鹹濕，外遇屬實。吳男藉由自己所處社會身分地位的優勢輕易與多名女性發生性關係或婚外情，還合理化自身不法侵害行為，自己爽開全新賓士GLE450，卻只願意買中古馬自達2給妻子接送小孩，判吳男與姓名明確的陳女、朱姓女子需賠償吳男妻子200萬元。

高雄高分院認為，原審針對吳男與陳女、朱女外遇、判賠100萬元並無不當。但針對另外姓名不詳的7女，見面聯繫的頻繁程度不如陳女、朱女，最後改判需賠償50萬元為適當，全案定讞。