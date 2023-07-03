Gemini以招牌R＆B、Hip Hop曲風征服現場歌迷。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

JUSTHIS改編歌詞演唱，展現超強饒舌技巧。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

太空港自去年10月連續舉辦3天的音樂嘉年華後，成為樂迷引頸期盼的年度活動之一，太空港於前日特別加開「太空港：遊戲開始」，舉辦了台灣首場韓饒音樂節，本次活動匯聚了K-POP女王CL、AOMG饒舌新星Coogie、R＆B才子Gemini、韓饒戰神 JUSTHIS和SIK-K共5位韓國饒舌代表，現場盛況堪比國外音樂節。

韓國頂級製作雙人組GroovyRoom在2021年成立新廠牌「AREA」，首個旗下藝Gemini 首次來台就以招牌R＆B、Hip Hop曲風征服現場所有歌迷，帶來了與Jay Park發行的正式出道單曲《Trip》，並大展火熱身材。隨即登場的韓饒戰神JUSTHIS，以他強勁的饒舌技巧和獨特的音樂風格，演出為台北樂迷改編歌詞的〈The Roots〉等熱門歌曲。

Coogie則一連帶來多手膾炙人口的歌曲〈TTFU〉、〈Good Night〉、〈Alone〉，甚至用中文與粉絲對話，更回應粉絲的要求將上衣脫掉。擁有頹廢性感的嗓音和獨特小金牙的SIK-K，帶來多元曲風的演出，跨越Trap到迷幻、抒情完美駕馭〈Party〉、〈Rendezvous〉、〈iffy〉，甚至直接邀請台下粉絲上台共舞，展現霸氣裸上身的強大氣勢。

壓軸演出則是去年以2NE1姿態回歸並登陸全球最大音樂節的CL李彩麟，暌違6年來台，除了盛裝出席登陸太空港，並在本次活動唱滿50分鐘，讓各位歌迷重返時光隧道，演出多首「回憶殺單曲」，包含〈＋5 STAR＋〉、〈Doctor Pepper〉、〈Lover Like Me〉，以及2400萬點閱的神曲〈HELLO BITCHES〉。本次CL造型以Y2K貫串整體，搭配舞伴的組合，大秀女神等級的性感唱跳不間斷演出。